“Esta é a época do ano em que os ciclos das culturas e da vida no campo traziam à mesa a ‘carne do alguidar’ e se faziam os enchidos”, lembrou a autarquia, em comunicado.

O evento, tal como outras semanas temáticas ao longo do ano, integra a 20.ª edição da Mostra Gastronómica de Arraiolos, que vai ter lugar, simultaneamente com o 12.º Festival da Empada e a Feira do Tapete de Arraiolos, entre 25 de outubro de 03 de novembro, na sede de concelho.

Lombinhos de porco com enchidos, bochechas grelhadas com migas de coentros, entrecosto de porco preto assado com mel e vinho, carne de porco à alentejana, pezinhos de coentrada, secretos com migas de tomate ou carne de porco com ameijoas são alguns dos pratos que constam das ementas.

Rechina, secretos com migas de espargos, migas com carne do alguidar, queixadas de porco no forno, chispe com grão, cabeça de porco com feijão branco ou plumas e segredos de porco preto são ainda outras das “iguarias” que esperam os comensais.

As semanas gastronómicas temáticas têm como objetivo divulgar a gastronomia e contribuir para a preservação das tradições locais, através da apresentação de pratos característicos de cada época do ano, explicou a autarquia.