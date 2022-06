A TASS cita declarações do líder separatista de Lugansk, Leonid Pásechnik, à imprensa russa em Staroblisk, ocupada por milícias pró-russas e tropas russas na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro.

A cidade está localizada a cerca de 60 quilómetros a nordeste de Severodonetsk, atualmente palco de intensas batalhas entre o Exército ucraniano e os invasores russos.

A Ucrânia denunciou o roubo de grãos ucranianos pela Rússia como saque ilegal dos seus recursos.

O assessor do chefe da administração pró-Rússia de Staroblisk, Pavel Kharlamov, disse à TASS que o grão é enviado para a Rússia por via ferroviária.

Aquele dirigente acrescentou que, em dois meses, Staroblisk enviará cerca de 200.000 toneladas de trigo e semente de girassol para a Rússia, que supostamente pagará aos agricultores pela “venda” de seus produtos.

“Restauramos a ferrovia, que liga ao conduz ao maior silo de grãos da região, mas que não funciona há oito anos, e trouxemos os equipamentos necessários”, explicou o assessor.

“Houve um problema com o material circulante, mas foi resolvido: há cerca de 600 comboios de carga que foram montados com peças recolhidas em todo o norte do Cáucaso e no do Distrito Federal Sul”, da Rússia, concluiu.