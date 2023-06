Um ex-oficial de inteligência conversou com o site de notícias Debrief e confessou saber que o governo dos Estados Unidos (EUA) tem na sua posse veículos alienígenas “intactos e parcialmente intactos”.

De acordo com o antigo oficial David Grusch, que liderou a equipa de análise de fenómenos anómalos inexplicáveis dentro de uma agência do Departamento de Defesa dos EUA, o governo guarda estas provas ilegalmente e não são mostradas no Congresso por retaliação de funcionários do governo.

Entretanto, Jonathan Gray, atual oficial de inteligência dos EUA no Centro Nacional de Inteligência Aérea e Espacial (Nasic), confirmou a existência de “materiais exóticos” ao Debrief, acrescentando: “Não estamos sozinhos”.

Acrescentou ainda que "veículos deste tipo não se limitam aos Estados Unidos. Este é um fenómeno global e, no entanto, uma solução global continua sem aparecer”.

Estas revelações acontecem depois de uma onda de avistamentos e relatórios credíveis renovar o interesse em naves alienígenas e visitas nos últimos anos.

Em 2021, o Pentágono divulgou um relatório sobre OVNIs que dá conta de 140 casos em que não é possível explicar o avistamento de aeronaves. A este relatório seguiu-se uma fuga de imagens militares que mostraram acontecimentos aparentemente inexplicáveis ​​no céu, isto na mesma altura em que pilotos da marinha testemunharam que frequentemente tiveram encontros com estranhas naves na costa dos Estados Unidos.

Ao meio internacional, David Grusch, acrescentou ainda que “não estamos a falar de origens ou identidades prosaicas. O material inclui veículos intactos e parcialmente intactos”. Veículos estes que depois de uma análise foram classificados como de “origem exótica”, algo que significa “inteligência não humana, seja extraterrestre ou de origem desconhecida”, sublinhou.

“[Esta avaliação é] baseada nas morfologias do veículo e nos testes científicos dos materiais que têm arranjos atómicos únicos e assinaturas radiológicas”, disse Grusch.

A teoria destes dois especialistas é depois confirmada ao site por vários colegas de profissão que dizem que ambos se encontram com todas as suas faculdades mentais e que não mentiriam sobre um assunto deste tipo porque são extremamente competentes na sua profissão.

Lembre-se que, após o aumento do interesse público e de alguns senadores dos EUA sobre este tipo de fenómeno, o Pentágono estabeleceu o Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios, encarregado de rastrear OVNIs, em julho de 2022.

Em dezembro do ano passado, o escritório disse ter recebido “várias centenas” de novos relatórios, mas nenhuma evidência, até agora, de vida alienígena.

A publicação das alegações de Grusch e Grey ocorre depois de um painel que a agência espacial norte-americana NASA encarregou para investigar fenómenos anómalos inexplicáveis ​​informar, em maio deste ano, que o estigma em torno de relatos de encontros e o assédio daqueles que os relatam atrapalhava o trabalho sobre este assunto, segundo uma notícia da NBC.

Entretanto, David Spergel, presidente independente da equipa de estudo independente da NASA, disse ao jornal britânico The Guardian que não conhecia Grusch e não tinha conhecimento destas alegações.

Num comunicado obtido por este jornal sublinham: “Uma das principais prioridades da NASA é a busca por vida em outras partes do universo, mas, até agora, a NASA não encontrou nenhuma evidência confiável de vida extraterrestre e não há evidências de que os OVNIs sejam extraterrestres. No entanto, a NASA está a explorar o sistema solar e além para nos ajudar a responder a questões fundamentais, incluindo se estamos sozinhos no universo”.