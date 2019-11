De acordo com a fonte, às 09:00, estavam encerrados os troços Piornos/Torre, Torre/ Lagoa Comprida, Lagoa Comprida/Loriga e Lagoa Comprida/Sabugueiro, não havendo previsão para a sua reabertura.

Para hoje, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê "agitação marítima forte na costa ocidental e descida de temperatura, bem como queda nas regiões Norte e Centro, acima de 1.000 a 1.200 metros, descendo temporariamente a cota para 800/1.000 metros.

Está ainda previsto "vento forte no litoral oeste e nas terras altas, com rajadas até 95 quilómetros por hora, podendo atingir 110 quilómetros por hora nos pontos mais altos da serra da Estrela".

Neve obriga ao corte da estrada entre Castro Daire e Cinfães



A Estrada Nacional 221 (EN221), que liga Castro Daire e Cinfães, no distrito de Viseu, está cortada desde as 09:30 devido à queda de neve, disse hoje o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

A fonte adiantou à agência Lusa que, “apesar de estarem a decorrer trabalhos de limpeza, não há previsão para reabertura da estrada, uma vez que continua a nevar” na região.

No distrito de Viseu, segundo o CDOS, esta “é a única estrada [nacional] fechada”, apesar de a neve cair nos concelhos de Castro Daire, Cinfães e Resende.

Em Resende, a proteção civil municipal esclareceu à agência Lusa que estão cortadas duas estradas municipais, 553 e 553-1, que ligam Felgueiras a Bigorne e São Cipriano a São Cristovão, respetivamente.

“Está o limpa-neves no local a trabalhar para desimpedir as estradas e, apesar de não haver nenhuma escola fechada, vamos ver, se continuar a nevar, como é que se vão retirar as crianças das escolas”, afirmou fonte oficial da Câmara de Resende.

Nos municípios de Castro Daire e Cinfães, “até ao momento, não há qualquer estrada municipal encerrada” ou “serviço ou instituição fechada, como escolas,” por causa da neve.

(Notícia atualizada às 11h39)