O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um agravamento das condições atmosféricas a partir de hoje e que se prolongará nas próximas 48 horas, com agitação marítima, vento, queda de neve e descida das temperaturas.

De acordo com o IPMA, o aviso de agitação marítima para Faro, Beja, Setúbal, Lisboa, Leiria, Coimbra e Aveiro é de nível vermelho entre as 18:00 de sábado e as 06:00 de domingo, com ondas de sete a oito metros de altura, podendo atingir 14 metros de altura máxima.

Hoje e até às 18:00 de sábado, a zonas marítimas de Faro, Beja, Setúbal, Lisboa, Leiria, Coimbra e Aveiro já estão sob aviso laranja, voltando a estar neste nível entre as 06:00 e as 18:00 de domingo e a nível amarelo após esta hora e até às 06:00 de segunda-feira.

Porto, Viana do Castelo e Braga estão sob aviso laranja devido à agitação marítima até às 15:00 de domingo.

O aviso para agitação marítima nos distritos do Porto, Braga e Viana do Castelo desce para nível amarelo entre as 15:00 de domingo e as 06:00 de segunda-feira.

O aviso vermelho prevê ondas com sete a oito metros de altura significativa, podendo atingir 14 metros de altura máxima, o aviso laranja pressupõe ondas com cinco a sete metros de altura significativa, podendo atingir 11 metros de altura máxima, enquanto o nível amarelo refere-se a ondas com quatro a cinco metros.

O IPMA colocou ainda no nível vermelho os distritos de Vila Real, Braga e Viana do Castelo devido à queda de neve a partir da meia-noite e até às 09:00 de sábado. Devido à queda de neve, estes três distritos estarão ainda em aviso laranja já a partir das 21:00 de hoje e até à meia-noite, voltando a laranja entre as 09:00 de sábado e as 09:00 de domingo.

A partir das 21:00 de hoje e até às 09:00 de domingo, o IPMA prevê também queda intensa de neve e colocou sob aviso laranja os distritos de Bragança, Viseu, Guarda e Castelo Branco e sob aviso amarelo Porto, Aveiro e Coimbra.

A queda intensa de neve pode causar perturbações com acumulação e possível formação de gelo e provocar condicionamentos ou interdição de vias, danos em estruturas ou árvores e prejudicar os abastecimentos locais, alertou o IPMA.

Viana do Castelo, Bragança, Vila Real, Braga, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Porto, Aveiro, Coimbra, Lisboa, Setúbal, Leiria, Évora, Beja e Faro estão também hoje sob aviso amarelo devido ao vento forte, sobretudo nas terras mais altas do litoral.

No sábado também há aviso amarelo para vento forte em Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria, Santarém, Beja, Aveiro e Coimbra.

O continente esteve hoje sob períodos de precipitação forte, que nos distritos de Viseu, Vila Real, Guarda, Santarém e Castelo Branco se prolongará pelo menos até às 21:00.

O aviso vermelho é o mais elevado na escala utilizada pelo IPMA e representa uma situação meteorológica de risco extremo, enquanto o laranja, o segundo mais grave, é emitido em “situação meteorológica de risco moderado a elevado” e o amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Devido a estas previsões do IPMA, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) avisou a população para tomar medidas preventivas, nomeadamente cuidados redobrados na estrada, com piso rodoviário escorregadio devido à possibilidade de acumulação de gelo, geada e neve, e que se evite a circulação em vias afetadas pela acumulação de neve.

Alerta ainda para possíveis acidentes na orla costeira, devido à forte agitação marítima, e nas zonas ribeirinhas, onde há a possibilidade de inundações, além da possibilidade de queda de ramos ou árvores e de infraestruturas associadas às redes de comunicações e energia, além do desconforto térmico na população devido à descida acentuada da temperatura mínima.

Recomenda, entre outras coisas, uma atenção redobrada aos grupos mais vulneráveis, como crianças nos primeiros anos de vida, doentes crónicos, pessoas idosas ou em condição de maior isolamento, trabalhadores que exerçam atividade no exterior e pessoas sem-abrigo.