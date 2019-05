As alterações ao decreto do Governo sobre a contagem integral do tempo de serviço dos professores foram aprovadas na quinta-feira em sede de especialidade com os votos favoráveis de todos os partidos na comissão parlamentar de educação à exceção do PS.

Entre as medidas aprovadas estão a contagem integral dos nove anos, quatro meses e dois dias de tempo de serviço reclamados pelos professores e não apenas dos dois anos, nove meses e 18 dias que o Governo pretendia devolver.

Os partidos, à exceção do PS, acordaram devolver esses cerca de três anos até 2020, com retroativos a janeiro de 2019, e fazer depender o calendário de devolução do restante tempo de uma nova negociação entre sindicatos e Governo.

O diploma terá ainda de ser aprovado em plenário antes de seguir para promulgação pelo Presidente da República, sendo que a votação terá de acontecer até dia 15 de maio, data em que o parlamento encerra atividade devido ao arranque da campanha eleitoral para as eleições europeias.

O primeiro-ministro, António Costa, ameaçou hoje a apresentar a demissão do Governo caso a Assembleia da República aprove as alterações decididas na especialidade.