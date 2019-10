De acordo com o município, a empreitada para a construção do equipamento, na zona norte desta cidade do litoral alentejano, arrancou com a execução dos trabalhos de desmatação dos terrenos e montagem do estaleiro, seguindo-se a fase de obras.

O projeto, que tem como objetivo “alojar condignamente os cães e gatos errantes” e “prestar um serviço médico e de higienização aos animais”, é “totalmente financiado pelo município”, que prevê concluir a construção do centro até fevereiro de 2020.

O novo CRO de Animais vai ser construído em terrenos municipais, “na zona da Costa do Norte”, em Sines, numa área que está sob jurisdição da administração portuária, explicou à agência Lusa o presidente da câmara, Nuno Mascarenhas.

“Trata-se de uma localização importante, uma vez que permite estar próximo da cidade e devidamente distante das habitações”, afirmou.

O projeto, dividido em duas fases, prevê a construção de um edifício de raiz com um “conjunto de boxes” para albergar os animais, gabinetes para os técnicos e de “espaços para receber as pessoas que tragam animais para o canil”, explicou o autarca.

“Na primeira fase será construído o módulo para cães, seguindo-se, na 2.ª fase, a construção do alojamento de gatos e o restante corpo destinado aos serviços”, referiu.

O equipamento irá servir igualmente de apoio ao futuro Centro de Recolha Oficial Intermunicipal, um projeto dos cinco municípios do litoral alentejano, previsto para Santiago do Cacém, cujo concurso público da empreitada está em fase de lançamento.