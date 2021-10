Este artigo é sobre Lisboa . Veja mais na secção Local

O incêndio em mato que deflagrou hoje, pelas 15:40, na localidade de Almornos, em Sintra, no distrito de Lisboa, “foi dominado pelas 18:06”, mantendo-se no combate 185 operacionais, indicou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).