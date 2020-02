“Apoiamos o nosso aliado da NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte], a Turquia, e continuamos a pedir uma interrupção imediata dessa hedionda ofensiva do regime de [Bashar al-] Assad, da Rússia e das forças apoiadas pelo Irão”, declarou um porta-voz da diplomacia dos Estados Unidos em comunicado.

“Estamos a estudar as melhores maneiras de ajudar a Turquia nesta crise”, acrescentou.

O Departamento de Estado norte-americano disse que estava em contacto com Ancara para obter mais informações sobre os ataques aéreos que mataram pelo menos 29 soldados turcos, segundo um novo balanço das autoridades turcas.

Washington já havia apelado à Turquia a renunciar aos sistemas russos de defesa aérea S-400, uma decisão justificada e reforçada, defendem os EUA, após os seus recentes confrontos na Síria com o regime de Damasco, apoiado por Moscovo.

“Eles [turcos] veem a Rússia como realmente é, veem o que está a fazer agora e, se atacarem soldados turcos, tal deve ter precedência sobre qualquer coisa que possa unir a Turquia e a Rússia”, argumentou a embaixadora dos Estados Unidos na NATO, Kay Bailey Hutchison.