O abalo, registado pelos serviços geológicos norte-americanos, com uma magnitude de 5.2 na escala de Richter, ocorreu a 10 quilómetros de profundidade.

No passado dia 23 de fevereiro, um sismo secundário de magnitude 5,0 na escala de Richter causou pânico na cidade de Antáquia, a mais afetada pelos terramotos de 6 de fevereiro e de segunda-feira, embora não tenha resultado em grandes danos.

O número de mortos na Turquia devidos aos sismos que atingiram 11 províncias no sudeste do país a 6 de fevereiro subiu para 43.556, informaram as autoridades a 23 de fevereiro.

À data, o ministro do Interior, Suleyman Soylu, disse que na província de Hatay, a mais atingida pelo terramoto, ainda se encontravam pessoas debaixo dos escombros de alguns edifícios.

De acordo com Soylu, que descreveu o terramoto como "o maior do mundo", 600.000 casas foram destruídas.

O ministro disse que as autoridades identificaram meio milhar de construtores, alegadamente responsáveis por construções que não cumpriam as normas de segurança antissísmicas. Cerca de 160 pessoas foram detidas.

O terramoto de 6 de fevereiro, com epicentro em território turco, e ao qual se seguiram várias réplicas, fez mais de 44 mil mortos e de 100 mil feridos na Turquia e na Síria.