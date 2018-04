A reunião deve realizar-se na próxima semana, precisou a missão britânica nas Nações Unidas.

O Governo britânico tinha anunciado horas antes que pediu uma reunião do conselho executivo da OPAQ na próxima quarta-feira, 18 de abril, sobre o caso Skripal.

A OPAQ, organização internacional de controlo do armamento químico, anunciou hoje que as análises feitas por quatro laboratórios a amostras biológicas e ambientais “confirmam as conclusões do Reino Unido relativamente à identidade do químico que foi usado em Salisbury”.

No princípio de abril, o laboratório militar britânico de Porton Down identificou a substância como ‘novichok’, um gás neurotóxico de uso militar desenvolvido na União Soviética nos anos 1970.