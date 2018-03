A NATO anunciou hoje que decidiu expulsar sete diplomatas da missão da Rússia junto daquela organização, na sequência do envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal no Reino Unido, cuja responsabilidade Londres atribui a Moscovo.

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, indicou ainda que a Aliança Atlântica rejeitou os pedidos de acreditação para outros três elementos da missão da Rússia, que não é membro da aliança atlântica. "Retirei hoje a credencial de sete pessoas da missão russa ante a NATO. Também vou negar os pedidos pendentes de outros três", informou Stoltenberg à imprensa na sede da organização, em Bruxelas. Stoltenberg anunciou igualmente que o número de diplomatas russos na aliança iria ser reduzido dos atuais 30 para 20, segundo a Reuters. "[Esta decisão] manda uma mensagem clara à Rússia de que há custos e consequências para a sua forma de atuar, inaceitável e perigosa", acrescentou o secretário-geral da Aliança do Atlântico Norte. No total, até ao momento, cerca de vinte países decidiram expulsar mais de 120 diplomatas russos. Skripal, de 66 anos, e a filha, de 33, continuam hospitalizados em estado crítico, mas estável, desde que inalaram, a 4 de março, em Salisbury, no sudoeste de Inglaterra, onde residem, um gás neurotóxico chamado Novichok, de fabrico russo, segundo as autoridades britânicas. O envenenamento de Serguei Skripal desencadeou uma grave crise nas relações já tensas entre Moscovo e o Ocidente e foi seguido da expulsão de 23 diplomatas russos de território britânico e do congelamento das relações bilaterais. A Rússia, que clama inocência, anunciou como represália a expulsão de diplomatas britânicos do seu território e pôs fim às atividades do British Council no país.