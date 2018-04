A Rússia negou qualquer envolvimento no ataque e o Reino Unido pediu uma investigação à OPAQ.

As autoridades britânicas afirmaram que os dois tinham sido envenenados com um agente neurotóxico de tipo militar e responsabilizaram a Rússia pelo incidente que classificaram como um ataque.

O representante também indicou que a OPAQ, em resposta a um pedido da Rússia, não vai divulgar as identidades dos membros da equipa nem dos laboratórios que estão envolvidos na investigação ao caso do ex-espião duplo de origem russa Serguei Skripal.

A informação foi hoje avançada pelo diretor-geral da OPAQ, Ahmet Üzümcü, durante a 57.º sessão do conselho executivo daquela agência da ONU em Haia (Holanda).

“Uma vez recebidos os resultados das análises das amostras [recolhidas em Salisbury], vai ser elaborado um relatório com base nesses resultados e será enviada uma cópia do relatório aos Estados-membros”, disse Üzümcü na sua intervenção, depois de salientar que a investigação da OPAQ é “independente” e que a organização “não está envolvida numa investigação nacional”.

A delegação russa propôs uma investigação conjunta com Londres para esclarecer o caso Skripal e exigiu conhecer os detalhes do trabalho desenvolvido pela OPAQ, bem como a identidade dos investigadores e outros pormenores relevantes.

O Reino Unido considerou esta proposta “perversa” e advertiu que não aceita que Moscovo participe nas investigações de um caso no qual responsabiliza diretamente a Rússia.

Na terça-feira, o diretor-executivo do laboratório militar britânico de Porton Down afirmou que as análises realizadas não permitiram determinar onde foi produzido o gás neurotóxico que envenenou o ex-espião Serguei Skripal.

“Conseguimos determinar que é Novichok e determinar que é um agente neurotóxico militar”, disse, na terça-feira, Gary Aitkenhead, numa entrevista à televisão Sky News.

“Não determinámos a sua origem precisa, mas entregámos a informação científica ao governo, que depois recorreu a várias outras fontes”, acrescentou o mesmo responsável.

A substância conhecida como Novichok é uma arma química desenvolvida pela então União Soviética no final do período da Guerra Fria.

O caso Skripal já provocou uma grave crise diplomática entre a Rússia e o Ocidente.

Na semana passada, quase 30 países da Europa – incluindo mais de metade dos Estados-membros da União Europeia -, os Estados Unidos e Austrália, bem como a NATO, decidiram a expulsão de diplomatas russos, afetando um total de mais de 150 funcionários.

Moscovo ripostou adotando medidas idênticas em relação a um número equivalente de diplomatas desses Estados.

O ex-espião continua em estado crítico, mas a filha recuperou na semana passada e está consciente e capaz de falar, segundo as autoridades britânicas.