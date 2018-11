“A crise financeira e bancária que rebentou no final de 2014 e inícios de 2015 em Angola também atingiu os estudantes. Desde 2016, com as dificuldades nas transferências bancárias para Portugal, começou a notar-se um movimento de abandono dos estudos”, explica Luís Vitorino, presidente da Associação de Estudantes Angolanos em Portugal (AEAP).

Segundo Luís Vitorino, a situação dos estudantes sem bolsa complica-se ainda mais quando o dinheiro enviado pelos pais demora a chegar. Muitos veem-se forçados a trocar a sala de aula por um emprego.

De um dia para o outro, tornam-se "ilegais"



O problema é a não renovação do visto que lhes foi dado para estudar, uma vez que ao não pagar as propinas deixam de ter o documento comprovativo da frequência da instituição de ensino superior exigido para renovar o visto.

De um dia para o outro, tornam-se “ilegais”, segundo o presidente da Associação de Estudantes Angolanos em Portugal.

“Para conseguirem estar em paz, os estudantes têm de ter este documento. O título de residência é o nosso documento de identificação. Não podemos andar na rua sem ele”, sublinha Luís Vitorino, lembrando ainda que é através dele que têm, por exemplo, acesso ao serviço de saúde.

O presidente da AEAP reconhece que existe uma preocupação por parte das instituições de ensino superior: “Algumas universidades fizeram acordos com os alunos para que possam pagar as propinas em prestações, passando as declarações necessárias”, como é o caso do Instituto Politécnico de Setúbal e da Universidade de Lisboa.

Quando a ajuda das instituições não é suficiente, a solução passa por recorrer ao Alto Comissariado para as Migrações, “que dá apoio jurídico para tratar da legalização”.

A visita de João Lourenço a Portugal pode ser a chave que falta



O Presidente da República de Angola, João Lourenço, inicia esta quinta-feira a sua primeira visita de Estado a Portugal. Uma visita que, espera a Associação de Estudantes Angolanos em Portugal, sirva para chamar a atenção para o problema dos alunos que vivem a mais de seis mil quilómetros de distância dos pais e que precisam de um sistema de transferências de dinheiro agilizado para construir o seu futuro.

O presidente da AEAP gostaria que, durante os dias em Portugal, João Lourenço se apercebesse do drama em que continuam a viver muitos alunos angolanos, quando ficam “meses à espera de ver desbloqueadas as transferências bancárias feitas pelos familiares”.

“Era importante que o Presidente [João Lourenço] tomasse em atenção os nossos problemas e encontrasse uma solução”, disse o presidente da Associação de Estudantes Angolanos em Portugal, defendendo que "era preciso criar um sistema que apoiasse mais os estudantes no que toca às transferências e que desse mais atenção quando os familiares querem fazer uma transferência”.

Luís Vitorino explicou que os estudantes já têm uma situação excecional no que toca ao envio de divisas mas não é suficiente: “O banco pede documentos em como somos estudantes, mas mesmo assim o dinheiro chega a demorar meses a ficar disponível”.