"O fim dos resíduos importados anunciado pelo Governo é uma ótima notícia para os portugueses, mas também é óbvio que a Sobrado vai continuar a chegar lixo nacional e o que vem para ali são, sobretudo, resíduos biodegradáveis das superfícies comerciais que cheiram muito mal. Logo, continuam os maus odores e a possibilidade de contaminação das nossas águas", assinalou Marisol Marques.

Sustentando que o fim dos resíduos importados "não resolve, de todo, o problema" em Sobrado, a presidente da AJP garantiu que continuará a bater-se pelo "encerramento do aterro", mesmo que "o problema não acabe no dia a seguir a estar fechado, devido à herança muito pesada de poluição dos solos que permanecerá".

À Lusa, Marisol Marques revelou que a AJP foi convidada a "pronunciar-se por escrito até dia 19 pela 11.ª Comissão", tendo o pedido chegado na "passada quarta-feira, dia em que o presidente da Câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro, foi ouvido por videochamada".

No documento que terça-feira de manhã fará chegar ao Parlamento, a AJP vai acrescentar imagens do "que sofrem as crianças de Sobrado, nomeadamente com as picadas dos insetos e as infeções associadas".

No centro da vila, à sombra e rodeados das telas negras e plásticas que emprestaram um outro brilho à paisagem, Manuel Leal, de 73 anos, e Manuel Moreira, de 70 anos, falaram de passado e do presente de Sobrado.

Manifestando-se contra instalação do aterro na freguesia de Valongo, Manuel Leal, recordou um tempo em que Sobrado "era uma aldeia, rural, em que o ar que se respirava era bom para a saúde", para longo avançar no tempo e com uma expressão que exibiu zanga atirar: "agora temos dias em que nem conseguimos abrir as janelas".

E com a conversa a avançar para os que querem sair e os que recusam ir viver para Sobrado, Manuel Moreira falou na primeira pessoa de mais uma consequência do quotidiano local.

"Nasci em Sobrado, mas moro em Paredes. Com este cheiro não pensaria nunca viver aqui. É um cheiro nauseabundo, há muita gente que quer sair de cá. As pessoas estão saturadas, porque nem à mesa conseguem estar a fazer as refeições sem sentir aquele cheiro", disse.

Na próxima quarta-feira a cadeia de televisão britânica Sky News irá fazer uma reportagem em Sobrado, disse à Lusa Marisol Marques.