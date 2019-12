O responsável explicou que a diabetes se caracteriza por elevados níveis de açúcar no sangue e que o tratamento (insulina ou outra medicação) “tem exatamente como finalidade tentar normalizar esses níveis de glicose no sangue”.

Para prevenir episódios de hipoglicémia, que no limite podem levar a consequências mais graves, como o coma ou até a morte, a pessoa com diabetes deve “evitar períodos de jejum demasiado prolongados”, aconselha o especialista, lembrando que as refeições “não devem ser espaçadas em mais de três a quatro horas”.

O presidente da SPD aconselha ainda o doente a ter em conta que, nas alturas de maior atividade física, “pode ter necessidade de reforçar a ingestão alimentar ou reduzir as doses de insulina” para evitar que as consequências se tornem mais graves.

“Os sintomas habituais são ligeiros, mas em situações em que a pessoa, por algum motivo, se atrase no tratamento e o cérebro comece a sentir falta de açúcar, as coisas podem tornar-se mais graves e a pessoa ter alterações de comportamento, desmaiar, ter crises convulsivas ou, em casos felizmente raríssimos, poderá levar a um coma e até à morte”, explicou.

A campanha “Hipoglicemias. Uma já pode ser demais”, que será lançada na quarta-feira, é uma iniciativa da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP), da Federação Portuguesa de Associação de Pessoas com Diabetes, da Sociedade Portuguesa de Diabetologia e da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia Diabetes e Metabolismo, que pretende sensibilizar as pessoas com diabetes para as hipoglicemias e suas consequências.

Um estudo recente realizado pela APDP concluiu que mais de três em cada 10 pessoas com diabetes tipo II a fazer insulina comunicaram a ocorrência de hipoglicemias num curto período de tempo e que mais de metade dos episódios não foram tratados adequadamente.

As hipoglicemias são a segunda maior causa de ida às urgências hospitalares das pessoas com diabetes em Portugal.

Segundo os dados do relatório do Programa nacional para a Diabetes, da Direção-Geral da Saúde, em 2018 o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e os utentes gastaram 316,3 milhões de euros em antidiabéticos não insulínicos em ambulatório, o que representa 23% dos encargos do SNS com medicamentos.

Portugal regista 60 mil a 70 mil novos casos de diabetes todos os anos - a maioria do tipo II - e cerca de 8% da população está registada como tendo a doença.