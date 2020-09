Escolha o tema por que quer começar e vá esclarecendo as suas dúvidas.

1. Quais são as medidas gerais para a escola do meu filho?

2. Alunos, professores e funcionários vão usar máscara?

3. Como vai funcionar a higienização dos espaços escolares?

4. Vão ser realizadas as habituais reuniões durante o ano letivo?

5. Em casa, um de nós tem sintomas de covid-19. O que devemos fazer?

6. Foi detetado um caso suspeito na escola. O que acontece?

7. Como vai estar organizado o espaço escolar?

8. É garantido o distanciamento em sala de aula?

9. Como vão ser as aulas de educação física? E o desporto escolar?

10. Como vão estar organizados os refeitórios?

11. E os horários e intervalos?

12. Se a situação pandémica se agravar, o que acontece?

13. O meu filho não tem computador. Se o ensino em casa for retomado, o que fazemos?

14. O meu filho é um aluno com necessidades educativas especiais. Como é que o caso dele vai ser acompanhado?

15. A escola vai ter horários limitados para os alunos poderem ficar nas instalações?

16. Como é que vai funcionar o transporte dos alunos para casa que normalmente era assegurado pela escola?

17. Posso recusar-me a deixar os meus filhos irem para a escola por motivos de segurança? Quais as alternativas que tenho?

18. Posso inscrever o meu filho em ensino doméstico ou individual a meio do ano letivo?

19. As instituições vão prestar algum tipo de apoio do foro psicológico em contexto escolar?

A direção de cada agrupamento de escolas ou escola não agrupada é responsável por seguir as orientações disponibilizadas pela Direção-geral de Saúde — e tudo terá de estar preparado antes do início das atividades em regime presencial.

Ao SAPO24, fonte do Ministério da Educação lembra que "as orientações enviadas às escolas, no passado dia 3 de julho, contemplam um conjunto de medidas que permitiram a cada estabelecimento escolar construir os seus planos específicos para o ano letivo 2020/2021 e um retomar das atividades presencias em segurança".

Desta forma, qualquer estabelecimento de ensino deve:

Ter um plano de contingência para o caso de surgir um caso suspeito na escola. Numa situação destas, é necessário que cada escola tenha uma área de isolamento equipada com telefone, cadeira, água e alguns alimentos não perecíveis, e acesso a instalação sanitária. Além disso, devem estar previstos circuitos para circulação do caso suspeito até essa zona;

Organizar equipas de funcionários, de forma a que nunca falhem em caso de doença de um deles ou de necessidade de isolamento por contacto com um caso suspeito;

Disponibilizar informação local sobre a situação epidemiológica de covid-19;

Fazer com que todas as pessoas — professores, funcionários, alunos, encarregados de educação — possam conhecer as regras e o plano de contingência para o estabelecimento de ensino em questão;

Confirmar que existem as condições sanitárias necessárias para a promoção das boas práticas de higiene.

A questão das máscaras é uma das que mais tem preocupado a comunidade escolar — e, para ajudar, o ministro da Educação anunciou que serão distribuídas máscaras e outros equipamentos de proteção individual às escolas para o regresso às aulas. Contudo, este equipamento não está indicado a todas as idades. Segundo a OMS, as crianças a partir dos 12 anos devem usar máscara nas mesmas condições que os adultos para se protegerem da infeção da covid-19. Por cá, estas são as regras:

A máscara deve ser usada para acesso e permanência nos estabelecimentos de educação e ensino, por professores, funcionários, alunos a partir do 2.º ciclo do ensino básico, encarregados de educação, fornecedores e outros elementos externos;

Nos refeitórios e bares é obrigatório o uso de máscara, exceto no período de refeição;

Na Madeira, o uso de máscara nas escolas vai ser obrigatório para crianças com mais de 6 anos.

O combate ao vírus também passa pela correta higienização dos espaços escolares, nomeadamente das salas de aula e outros espaços comuns. E é assim que tudo vai acontecer:

Quem limpa as chamadas "áreas sujas" deve usar equipamentos de proteção;

As janelas devem ser abertas para arejar, sempre que possível;

As casas de banho devem ser limpas pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à tarde; as zonas e objetos de uso comum – corrimãos, maçanetas das portas, interruptores, zonas de contacto frequente – pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à tarde; as salas de aula devem ser limpas no final de cada utilização, sempre que haja mudança de turma; as salas de professores de manhã e à tarde e os refeitórios logo após a utilização de um grupo e antes de outro entrar na área, especialmente as mesas e zonas de self-service.

Neste ano letivo, devem suspender-se eventos e reuniões com um número alargado de pessoas. Mas estão previstas alternativas:

Deve ser privilegiar a via digital ou telefónica no contacto com os encarregados de educação;

Se for mesmo necessário reunir presencialmente, as reuniões deverão ser, preferencialmente, individuais ou em pequenos grupos, mantendo as medidas de higiene e distanciamento.

Qualquer pessoa — alunos, professores ou funcionários — com sinais ou sintomas sugestivos de covid-19 não deve apresentar-se no estabelecimento de educação pré-escolar ou na escola;

No caso de os pais terem sintomas, os alunos deverão também ficar em isolamento, como prevenção;

A pessoa com sintomas deve contactar o SNS24 (808 242424) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, e proceder de acordo com as indicações fornecidas pelos profissionais de saúde.

Caso haja um caso suspeito no estabelecimento de ensino, é necessário seguir alguns passos, a saber:

Professores e funcionários devem estar informados sobre o Plano de Contingência interno e os procedimentos perante a identificação de um caso suspeito;

Assim que for identificado um caso suspeito no estabelecimento de ensino, este deve encaminhar-se ou ser encaminhado para a área de isolamento, pelos circuitos definidos no Plano de Contingência;

Sempre que se trate de uma criança, a pessoa responsável deve permanecer com a criança na sala de isolamento, cumprindo com as precauções básicas, nomeadamente quanto à higienização das mãos e utilização de máscara;

Deve ser contactado o SNS24 (808 24 24 24) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, e proceder de acordo com as indicações fornecidas;

As Autoridades de Saúde Locais devem ser imediatamente informadas do caso suspeito e devem ser fornecidos os dados (nome, data de nascimento, contacto telefónico) das pessoas que contactaram com o caso suspeito, de forma a facilitar a aplicação de medidas de saúde pública aos contactos de alto risco;

Se se tratar de um aluno, deve ser contactado, de imediato, o respetivo encarregado de educação;

Deve-se reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito, bem como da área de isolamento;

Não se prevê que a escola feche se identificado um caso suspeito. Contudo, os indivíduos que tiveram contacto com a pessoa em questão podem ter de cumprir isolamento.

Educação pré-escolar:

As crianças, educadores e funcionários devem ser organizados em salas ou outros espaços, de forma a evitar o contacto entre pessoas de grupos diferentes. As salas devem ser amplas e arejadas;

Devem ser definidos circuitos de circulação interna, que permita a higienização dos diferentes espaços;

As crianças devem trocar o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado no espaço do jardim de infância. À saída, o calçado extra é devidamente higienizado;

É aconselhada a utilização de material individual nas atividades. Entre tarefas, esse material deve ser também higienizado;

As crianças não devem levar de casa quaisquer brinquedos ou objetos não necessários;

Deve dar-se a conhecer às crianças as novas regras de convivência social, levando-as a compreender a importância das novas formas de interação entre pares e com os adultos. As salas devem ter cartazes que ajudem à compreensão das normas.

Ensinos básico e secundário:

Os alunos devem ser organizados, preferencialmente, em grupos/turmas, mantendo-se esta organização ao longo de todo o período de permanência na escola;

Os grupos/turmas devem ter, sempre que possível, horários de aulas, intervalos e período de refeições organizados de forma a evitar o contacto com outros grupos/turmas;

As aulas de cada turma devem decorrer, sempre que possível, na mesma sala e com lugar fixo por aluno. As salas devem ser arejadas e ter uma dimensão de acordo com a turma;

Devem ser definidos e identificados circuitos e procedimentos no interior da escola, que promovam o distanciamento físico. Exemplo: deve haver um percurso desde a entrada da escola até à sala de aula, bem como nos acessos aos locais de atendimento e convívio como o refeitório, bar, papelaria, salas de apoio, polivalente, entradas de pavilhões e casas de banho. Estas indicações devem ser divulgadas a toda a comunidade escolar;

Deve ser evitada a concentração de alunos nos espaços comuns da escola, nomeadamente na biblioteca ou nas salas de informática.

Na educação pré-escolar deve ser assegurado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, sem comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas. Neste sentido, privilegiam-se também salas amplas e arejadas;

Nos ensinos básico e secundário, deve ser dada igualmente primazia à a utilização de salas amplas e arejadas, sendo que as salas devem ser utilizadas de acordo com a sua dimensão e características da escola, em função do número de alunos por turma;

As mesas devem ser dispostas, sempre que possível, junto das paredes e janelas, de acordo com a estrutura física das salas, e devem estar dispostas, preferencialmente, com a mesma orientação;

Pode ainda optar-se por outro tipo de organização do espaço, evitando uma disposição que implique ter alunos virados de frente uns para os outros;

Sempre que possível, deve garantir-se um distanciamento físico entre os alunos e alunos/professores de, pelo menos, 1 metro, sem comprometer o normal funcionamento das atividades letivas.

Também as aulas de Educação Física vão ser diferentes do habitual, devido à covid-19. Segundo as orientações da Direção-Geral da Educação (DGE), as novas regras devem considerar as "restrições impostas pela pandemia, não descurando, contudo, os princípios e os valores defendidos nos referenciais da disciplina":

Os professores de Educação Física devem optar por estratégias e metodologias de ensino que privilegiem o respeito pelo distanciamento físico "de, pelo menos, três metros entre alunos", assegurando, no entanto, o cumprimento dos objetivos da disciplina;

As atividades passam a ser, preferencialmente, individuais ou entre grupos reduzidos, simulando situações de jogo "reduzidas e condicionadas";

Devem ser adotadas "estratégias de ensino que priorizem o trabalho em circuito, possibilitando a execução de exercícios através de estações que valorizem a estabilização de grupos de trabalho com os mesmos propósitos";

As aulas devem decorrer preferencialmente em espaços exteriores;

Os alunos não precisam de usar máscara, apesar de recomendado, sendo apenas obrigatório à entrada e à saída das instalações;

Os professores só podem dispensar o uso de máscara em momentos que impliquem a realização de exercício físico, como a demonstração de uma atividade;

Deve ser evitada a partilha de material e equipamentos, sem que seja higienizado entre utilizações, à semelhança dos espaços em que decorrer a aula, que devem ser limpos antes e depois de cada turma entrar;

Em termos curriculares, os professores deverão fazer um diagnóstico das aprendizagens que precisam de ser aprofundadas, depois de três meses de ensino a distância;

Caso as escolas recorram ao regime de ensino misto, as aulas de Educação Física devem manter-se, sempre que possível, com atividades presenciais;

No caso do Desporto Escolar, a retoma das atividades será faseada, acompanhando o previsto para o Desporto Federado, e, para já, podem arrancar os treinos ajustados em todas as modalidades, garantindo, no entanto, o distanciamento físico.

Educação pré-escolar:

A deslocação para a sala de refeições deve ser desfasada para evitar o cruzamento de crianças. Quando tal não for possível, será de considerar fazer as refeições na sala de atividades;

Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos acompanhadas, de forma correta;

Os lugares devem estar marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento físico possível entre crianças;

Deve ser realizada, entre trocas de turno, a adequada limpeza e desinfeção das superfícies utilizadas;

Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos;

Os utensílios da criança a devolver aos encarregados de educação devem ser colocados em saco descartável, quando aplicável;

As pausas da equipa para almoço deverão ocorrer de modo a garantir o afastamento físico entre profissionais.

Ensinos básico e secundário:

Os horários de refeições devem ser organizados de forma a evitar o contacto com outros grupos/turmas;

Devem haver circuitos de acesso ao refeitório, bufete ou bar;

Deve ser prevista a possibilidade de recurso a refeição na modalidade de take-away;

É obrigatória a lavagem/desinfeção das mãos antes e após o consumo de qualquer refeição por parte de qualquer utente;

Utilização obrigatória de máscara, exceto no período de refeição;

Os talheres e guardanapos devem ser fornecidos dentro de embalagem;

As mesas e cadeiras são desinfetadas após cada utilização;

Devem ser retirados artigos decorativos e outros objetos das mesas;

No refeitório deve ser assegurada uma boa ventilação e renovação do ar.

Nos ensinos básico e secundários, os intervalos entre as aulas devem ter a menor duração possível, devendo os alunos permanecer, tanto quanto possível, em zonas específicas, definidas pela escola.

Sempre que se revele necessário, as escolas podem promover a reorganização dos horários escolares, designadamente o funcionamento das turmas em turnos de meio dia, de forma a acomodar a carga horária da matriz curricular;

"As escolas vão ou estão agora, como de costume em setembro, a avisar as famílias sobre as especificidades de cada uma" quanto a horários e intervalos, referiu o Ministério da Educação ao SAPO24.

Procurando que o país se prepare para "o pior" de uma possível nova vaga da pandemia, o Governo diz ter preparado "três diferentes cenários em função da situação epidemiológica, o presencial, misto e não-presencial”, sendo que, segundo Tiago Brandão Rodrigues, "o regime regra é o regime presencial".

Assim, os regimes misto e não-presencial funcionarão "única e simplesmente em situação de contingência, no sentido das escolas se prepararem para a construção desses regimes e terem uma resposta mais rápida em caso de necessidade temporária".

Regime misto: prevê que os alunos alternem entre períodos presenciais e sessões síncronas à distância de trabalho autónomo orientado;

prevê que os alunos alternem entre períodos presenciais e sessões síncronas à distância de trabalho autónomo orientado;

Regime não-presencial: as atividades de ensino e aprendizagem serão à distância.

O programa Escola Digital, que prevê a distribuição de computadores por alunos e professores, vai disponibilizar na primeira fase 100 mil equipamentos;

Ao SAPO24, fonte do Ministério da Educação frisou que "uma possibilidade de regresso a casa de todos os alunos, apenas acontecerá numa situação epidemiológica extrema". Contudo, "o que está previsto é dotar as escolas, os docentes e os alunos para o desenvolvimento de competências digitais no trabalho escolar".

As medidas implementadas vão surgir "em diferentes fases, que permitam o acesso e utilização de recursos educativos digitais por parte de alunos e professores". Assim, "numa primeira fase são adquiridos computadores, conectividade e licenças de software para as escolas públicas, de modo a permitir-lhes disponibilizar estes recursos didáticos a alunos e docentes, dando prioridade aos alunos mais carenciados. Será também desenvolvido um programa de capacitação digital dos docentes", garante o Ministério.

"De acordo com as orientações enviadas, os alunos com necessidades educativas especiais serão os últimos a passar para um regime não presencial", em caso de necessidade do fecho das escolas, "pelo que terão o respetivo acompanhamento na escola, como sempre acontece", garantiu ao SAPO24 fonte do Ministério da Educação.

Segundo as orientações divulgadas pela DGESTE, as escolas podem, quando necessário e com salvaguarda dos limites legalmente estabelecidos, alargar o seu horário de funcionamento de forma a conciliar o desenvolvimento das atividades letivas e formativas com as orientações das autoridades de saúde.

Os transportes escolares são organizados pelas autarquias, pelo que qualquer alteração neste aspeto será comunicada por parte das mesmas;

A manter-se o transporte, devem ser verificadas todas as regras de higiene e segurança, considerando a presença de várias pessoas num espaço fechado.

No sistema educativo português existem modalidades de ensino que visam assegurar o cumprimento da escolaridade obrigatória, bem como permitir o prosseguimento de estudos a alunos, que, por várias razões, se encontram impedidos de frequentar uma escola:

Ensino doméstico: lecionado, em casa do aluno, por um familiar ou por pessoa que com ele habite;

lecionado, em casa do aluno, por um familiar ou por pessoa que com ele habite; Ensino individual: ministrado por um professor habilitado a um único aluno fora de um estabelecimento de ensino.

A responsabilidade pelo percurso formativo dos alunos em ensino doméstico e em ensino individual é do respetivo encarregado de educação, ou do próprio, quando maior de idade. Tal como aconteceria no ensino regular, os alunos abrangidos pelo ensino doméstico e pelo ensino individual estão sujeitos à avaliação e à certificação das aprendizagens.

No que diz respeito aos alunos que pertençam a grupos de risco, o Ministério da Educação já veio referir que vão ter acompanhamento não presencial durante o próximo ano letivo.

Está previsto que estes alunos "possam dispor de acompanhamento não presencial, recorrendo a apoio que permita manter o contacto com a turma de origem, mediante acordo com a família, podendo ser mobilizados recursos em caso de manifesta necessidade";

Assim, os alunos que não possam assistir às aulas presenciais beneficiam de “"apoio educativo individual em contexto escolar ou no domicílio, presencial ou à distância".

O pedido de matrícula é apresentado mediante requerimento dirigido ao diretor da escola da área de residência do aluno, habitualmente na época das matrículas. Contudo, é possível "a transição, no decurso do ano letivo, para o ensino individual ou doméstico" (Artigo 19.º da Portaria n.º 69/2019), obedecendo a algumas regras:

Além das informações sobre o aluno, o pedido de matrícula deve ter a exposição dos fundamentos de facto e de direito em que se baseia o pedido;

O requerimento, apresentado pelo encarregado de educação, deve ser acompanhado do certificado de habilitações académicas do responsável educativo;

A matrícula é complementada pela realização de uma entrevista ao aluno e ao encarregado de educação;

O encarregado de educação pode ainda apresentar outros documentos que considere relevantes.

O Ministério da Educação aprovou 664 candidaturas de Planos de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário, viabilizando a contratação de 900 técnicos especializados para apoio ao desenvolvimento destas iniciativas;

Estes planos implicam medidas de apoio ao acompanhamento dos alunos no regresso às aulas presenciais, visando o acolhimento dos alunos, o reforço das suas aprendizagens, a dinamização de atividades promotoras de bem-estar psicológico, o fomento de competências sociais e a interação com a comunidade;

Para garantir a implementação das medidas, as escolas com projetos em curso podem então contratar psicólogos educacionais e sociais, mediadores sociais, assistentes sociais, terapeutas da fala, educadores sociais, mediadores, artistas residentes, técnicos de informática, terapeutas ocupacionais ou animadores socioculturais;

O objetivo é permitir uma intervenção educativa de apoio à criação de condições pessoais e sociais para o regresso saudável à escola.

O regresso às aulas, em tempo de pandemia, traz consigo muitas questões. Tem alguma dúvida que gostava de ver respondida e que não está neste guia? Envie a sua pergunta para 24@sapo.pt.