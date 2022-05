O Ministério da Defesa russo anunciou que a retirada das forças ucranianas feridas da siderúrgica Azovstal, em Mariupol, já começou. A mesma informação é avançada pela Reuters, no local.

A agência internacional não conseguiu determinar quantos quantos combatentes seguiam nos veículos.

De acordo com o britânico The Guardian, que cita o comandante Denys Prokopenko, o militar do Regimento Azov disse estar a cumprir ordens para salvar vidas.

O Ministério da Defesa russo anunciou hoje um acordo para retirar combatentes ucranianos feridos que se encontram entrincheirados no complexo siderúrgico de Azovstal, o último bastião da resistência ucraniana na cidade portuária de Mariupol.

“Um regime de silêncio [das armas] está em vigor atualmente e um corredor humanitário aberto, pelo qual os soldados ucranianos feridos estão a ser transportados para os estabelecimentos médicos de Novoazovsk”, em território controlado pelas forças russas e pró-russas, indicou o ministério russo em comunicado.

Segundo o texto, trata-se do resultado de negociações com representantes dos próprios militares ucranianos que estão escondidos numa rede de túneis no perímetro daquele gigantesco complexo industrial.

A Defesa russa não precisou quantas pessoas serão retiradas do local.

De acordo com as autoridades ucranianas, encontram-se ainda lá cerca de 1.000 soldados, 600 dos quais feridos.