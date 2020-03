Diário de um pai em casa — Dia 14

Todos os dias, de uma quarentena iniciada seis dias antes do Estado de Emergência, escuto, sinto e respiro matemática, disciplina chamada a intervir em tudo, da epidemiologia (que estuda a forma de propagação de doenças contagiosas) à minha casa, feitas as contas, somos uma família de seis, a minha mulher, eu e os nossos quatro filhos, cujas idades somadas ficam a 4 da minha idade. E mais dois cães (neste momento, já não me lembro das respetivas idades).

Todos os dias, olho para as leituras de modelos matemáticos a explicarem as curvas e contracurvas da pandemia. O sobe e desce. Comparações. Previsões. E há por aí quase tantas previsões como modelos feitos em casa com a folha Excel. Toda a gente fala, explica e, parece saber ler estes modelos.

Todos os dias, religiosamente, busco fontes de informação credíveis (aqui no SAPO24) o inventário do número de recuperados, infetados, confirmados, suspeitos e mortos.

Todos os dias dou por mim, e por nós, a cumprir à risca um ritual de procurar este número. Tornou-se tema do dia. De respostas às perguntas dos filhos. Entre constatações de que “hoje morreram menos x pessoas em Portugal, Espanha ou Itália” ou frases de lamento “morreram mais x comparado com o dia anterior”. Hoje o número em Portugal subiu para 60 mortos. 3544 infetados.

Todos os dias, faço contas à vida. Fazemos. Tempo de outros números. Convido a economia a sentar-se à mesa, numa casa de onde nunca saiu. Faço contas de mercearia, contabilizo o que está falta (o exército de 4 filhos é pouco dado a racionamento, por enquanto) e antecipo o que posso prescindir.

Todos os dias, para além das constatações, cenários e previsões, penso que gostava de ouvir soluções locais e globais. Para outras curvas. Em V, U, ou L, já para não falar do I, a queda a pique.