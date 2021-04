“Foi aprovado o estatuto dos profissionais do setor da cultura. O estatuto hoje aprovado e que agora seguirá para consulta pública é um estatuto completo. Tem uma componente de registo profissional, de regime laboral e de regime contributivo. É uma reivindicação antiga do setor mas não só, de todos, de todo o país, porque representa uma verdadeira política de Estado para a cultura e para os seus profissionais. Por isso hoje é mesmo um dia histórico”, anunciou a ministra da Cultura, Graça Fonseca, a sequência do Conselho de Ministros temático, no Palácio Nacional de Mafra, dedicado à cultura, o encontro deverá aprovar o Estatuto do Trabalhador da Cultura, financiamento para a recuperação de património e outras duas dezenas de medidas para o apoio às artes.

A ministra realçou que "um estatuto para os profissionais da cultura é algo que nunca tinha acontecido", sublinhando que se espera que este seja "capaz de trazer para o sistema de proteção social a muitos milhares de profissionais do setor que continuam à margem e que precisamos mesmo de integrar".

"O tempo do estatuto é agora. O nosso compromisso com a cultura e com os seus profissionais", afirmou.