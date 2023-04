O veículo, o maior e mais potente formado por dois módulos integrados – o Super Heavy e a Starhip – explodiu no ar depois de ter descolado da plataforma de lançamento, na base Starbase, da SpaceX, do magnata Elon Musk.

Foi a segunda tentativa gorada de lançamento da nave e do foguetão juntos, depois de na segunda-feira um problema técnico ter impedido a descolagem.

Juntos, os dois módulos – Super Heavy e Starship – têm 120 metros de altura e capacidade para transportar mais de 100 toneladas de carga.

O plano de voo previa que o foguetão se separasse da nave cerca de três minutos após a descolagem e caísse nas águas do Golfo do México.

Em seguida, a nave Starship ligaria os seus seis motores e continuaria a sua ascensão sozinha, até uma altitude de aproximadamente 150 quilómetros.

Depois de fazer pouco menos de uma volta à Terra, durante cerca de uma hora, a nave amararia no oceano Pacífico.

É com a Starship, concebida para viagens à Lua e a Marte, que a agência espacial norte-americana (NASA) pretende levar em 2025 novamente astronautas para a superfície lunar, no caso a primeira mulher e o primeiro negro, ao abrigo do novo programa lunar Artemis.

Apenas astronautas norte-americanos, 12 ao todo e todos homens, pisaram a Lua, entre 1969 e 1972, no âmbito do programa Apollo.