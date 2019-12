O ‘olheiro’, que trabalhava no Sporting desde a época 2013/2014, à data treinado por Leonardo Jardim, mas que atualmente se encontra no Rio Ave, foi ouvido na manhã de hoje como testemunha na 13.ª sessão do julgamento da invasão à academia ‘leonina’, em 15 de maio de 2018, com 44 arguidos, incluindo o ex-presidente do clube Bruno de Carvalho, que decorre no Tribunal de Monsanto, em Lisboa.

A testemunha contou ao coletivo de juízes, presidido por Sílvia Reis, que estava no corredor do edifício da ala profissional aquando da invasão, não tendo visto o que se passou no interior do balneário.

José Laranjeira afirmou que “o único ferimento visível” era o do holandês Bas Dost, a sangrar da cabeça, quando ainda não tinha sido tratado.

Já no exterior do edifício, mas ainda no interior da academia, o observador relatou ter visto o “mister Jorge Jesus atrás” dos elementos, quando estes já estavam em fuga.