Na terceira ronda da ‘poule’, o Sporting de Braga cedo construiu a vitória, com João Moutinho, de grande penalidade (aos 16 minutos), Niakaté (24) e Ricardo Horta (44) a marcarem ainda antes de José Gomes reduzir (62).

Duas vezes vencedores do troféu (2013 e 2020), os bracarenses aguardam agora pelo desfecho do Grupo C, discutido no sábado entre o Sporting e o Tondela, para conhecerem o seu próximo adversário na ‘final four’ da Taça da Liga, que vai decorrer em 23, 24 e 27 de janeiro de 2024, em Leiria.