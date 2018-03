Teresa Marques testemunhou hoje no julgamento da ação interposta pelo Ministério Público de “tutela da personalidade" em representação de crianças e jovens participantes no programa, que decorre no tribunal de Oeiras.

A protagonista do programa disse que deu apenas estratégias educacionais às famílias para ultrapassarem os problemas detetados e que não fez qualquer terapia cognitiva comportamental.

“Estas questões como o banquinho da pausa para a criança se acalmar é algo usado em infantários. Trabalho há 19 anos em escolas. É usado em várias escolas. Nunca vi nenhum professor a ser acusado de estar a fazer terapia cognitiva comportamental”, disse.

Para Teresa Marques, este era um programa que fazia falta na televisão portuguesa e que nele assume uma personagem.

“SuperNanny é uma personagem. Não sou eu. A sua tradução para o português pode ser de uma educadora. Nos outros países a maioria não é formada em psicologia” , frisou adiantando que havia uma condição de não escolher crianças com patologias mas apenas com situações normais do dia-a-dia das famílias portuguesas.

As crianças, explicou, não são atores, e este programa é como se fosse um documentário, não existia um guião, e nenhuma situação foi provocada.