"Profissionais médicos dos Estados Unidos conduzirão uma análise formal de supostos restos mortais que foram cuidadosamente recuperados", lê-se no comunicado da Guarda Costeira.

Refira-se que esta quarta-feira foram retirados destroços do submersível Titan, do fundo do mar, junto ao navio Titanic, sendo que os restos mortais encontrados terão sido descobertos perto do mesmo local.