O Estado hebraico vive uma crise política desde dezembro de 2018, tendo sido já realizadas três eleições antecipadas consecutivas.

O Supremo Tribunal israelita, após analisar as várias queixas da oposição política e organizações não-governamentais (ONG) apresentadas à justiça, decidiu favoravelmente sobre a legalidade do acordo governamental e, em particular, sobre a possibilidade de Netanyahu em governar o país, apesar de ser acusado de corrupção em casos judiciais.

O mais alto tribunal do país anunciou no final da noite de hoje a sua rejeição, “por unanimidade” entre os 11 juízes, de todas as queixas contra o acordo de coligação, que foi também objeto de debate durante a noite de hoje e que continua ainda na quinta-feira no Knesset, o parlamento israelita.

“Não encontrámos alguma razão legal que impeça a formação de um governo pelo primeiro-ministro Netanyahu (…), mas essa conclusão a que chegámos de forma alguma diminui a gravidade das acusações contra o primeiro-ministro Netanyahu”, indicaram os juízes.

Esse governo de “união e emergência” planeia manter Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro por 18 meses, seguido por Benny Gantz por um período equivalente, além de um programa para anexar partes da Cisjordânia ocupada por Israel.

O acordo surpreendeu parte da classe política e foi criticado por ONG locais que o contestaram no Supremo Tribunal.

Para os queixosos, Netanyahu não pode liderar o próximo governo devido aos seus problemas com o sistema judicial e devido a disposições do acordo que violam leis fundamentais, o equivalente à Constituição em Israel.