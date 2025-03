O homem, de nacionalidade georgiana, "apresentou-se esta manhã antes das 9h" à polícia em Gera, no leste da Alemanha, "e foi preso sem resistência", anunciou.

Várias patrulhas policiais foram enviadas no domingo para Gera, a sul de Leipzig, para rastrear o suspeito de 46 anos, que fugiu após o ataque.

O homem encharcou a mulher com um líquido inflamável e ateou fogo. Quando os outros passageiros carregaram no botão de paragem de emergência, o agressor aproveitou as portas abertas para fugir.

O maquinista conseguiu apagar as chamas com um extintor de incêndio.

A mulher foi transportada de helicóptero para um hospital em estado grave e com risco de morte.