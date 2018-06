As chuva de monção na província de Chiang Rai aumentam o nível da água na gruta, o que obrigou os mergulhadores a interromper os trabalhos.

Soldados norte-americanos foram enviados ao local para ajudar os socorristas locais, informou Banguecoque.

"Vamos avaliar com as autoridades tailandesas as possíveis ações", disse Jillian Bonnardeaux, porta-voz da embaixada dos Estados Unidos.

"São especialistas em mergulho e resgate no mar", disse uma fonte militar tailandesa.

As 12 crianças e adolescentes, com idades entre 11 e 16 anos, e o seu treinador de 25 entraram na caverna de Tham Luang, perto da fronteira com Mianmar e Laos, no sábado após um treino de futebol. Mas a chuva bloqueou a entrada principal da rede subterrânea complexa, que tem vários quilómetros de comprimento.

As famílias não escondem a inquietação, já que acreditavam num trabalho rápido após a instalação de bombas para retirar a água.