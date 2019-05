Na parte final do relatório preliminar, hoje apresentado pelo deputado Ricardo Bexiga, do PS, são apresentadas várias sugestões, dedicando-se um capítulo à Polícia Judiciária Militar (PJM), em que o parlamento apela ao Governo a “ponderar” e “avaliar, com urgência, a sua lei orgânica”.

Nesta área, a Assembleia da República considera que “deve ser ponderada a nomeação, como diretor da PJM, de jurista reconhecido, com experiência de investigação”, e que pode não pertencer à “estrutura militar”, escolhido pelo primeiro-ministro e pelo ministro da Defesa Nacional por um período de cinco anos, “só renováveis uma vez”.

Tendo em conta os problemas revelados, durante as audições, de militares e responsáveis do Governo quanto às condições de segurança dos paióis, propõe-se que cada ramo (Exército, Armada e Força Aérea) tenham unidades de segurança das instalações e que seja dada prioridade ao “reforço e garantia da segurança do material militar e das instalações” na Lei de Programação de Infraestruturas.

Também em resposta ao atraso com que as forças de segurança, como o Sistema de Informações da República (SIRP), que tutela as “secretas”, ou Sistema de Segurança Interna (SSI), souberam do furto de Tancos, tendo tido conhecimento pelas notícias, é proposto um mecanismo rápido de informação a estas duas estruturas, “não ultrapassando 30 minutos”, sempre que existam “ocorrências com material de guerra”.