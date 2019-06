Este conjunto de alterações foi incluído no relatório “por ponderação das propostas do PSD e do BE” mas, na hora da votação, o CDS-PP defendeu que o texto devia ir mais longe para consagrar que Azeredo Lopes soube através do seu chefe de gabinete “do essencial” do documento que descreve o procedimento seguido pela PJM na recuperação do material e que se “desenrolou à margem do Ministério Público”.

A proposta de alteração do CDS-PP foi rejeitada com os votos contra dos deputados do PS, BE e PCP. A parte sobre as responsabilidades governativas será votada hoje ao final da tarde, bem como o relatório após as alterações finais.

Na quarta-feira, a comissão de inquérito volta a reunir-se para declarações finais.

A comissão parlamentar de inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas no furto de material militar em Tancos está a trabalhar desde novembro de 2018, estando já agendada a votação do relatório para o dia 03 de julho, no plenário da Assembleia da República, último ato do inquérito ao caso que fez cair o chefe do Estado-Maior do Exército Rovisco Duarte e o ministro da Defesa Nacional Azeredo Lopes.

O furto de material de guerra foi divulgado pelo Exército em 29 de junho de 2017. Quatro meses depois, a PJM revelou o aparecimento do material furtado, na região da Chamusca, a 20 quilómetros de Tancos, em colaboração com elementos do núcleo de investigação criminal da GNR de Loulé.

Entre o material furtado estavam granadas, incluindo antitanque, explosivos de plástico e uma grande quantidade de munições.

O processo de recuperação do material militar levou a uma investigação judicial em que foram detidos vários responsáveis, entre eles o agora ex-diretor da PJM Luís Vieira.