Para Isabel Pires, fica ainda por explicar “qual é que vai ser o modelo de gestão que vai ser escolhido para a TAP”.

Sobre o acordo anunciado na quinta-feira à noite pelo Governo, a bloquista “defendeu esta solução fica aquém na medida em que para já se percebe que não há uma garantia de controlo e de gestão pública a 100%”, como defendia o BE.

“E fica aquém porque ainda não se conhece o plano estratégico e o plano de reestruturação e isso vai ser absolutamente essencial para definirmos também o que é que está em cima da mesa”, explicou.

Na perspetiva de Isabel Pires, este plano estratégico tem que garantir que “a empresa se mantém como uma pilar para a coesão territorial”, tem que assegurar “os postos de trabalho diretos e indiretos”, e ainda “ter objetivos ambientais”, bem como “objetivos muito bem definidos do ponto de vista da exportação, mas também para a ligação à comunidades portuguesas”.

“A vantagem na nacionalização é que poderíamos ter uma reestruturação que garantisse todos os postos de trabalho”, insistiu.

Segundo a deputada do BE, “muito do que se vai jogar nessa negociação” da reestruturação “tem a ver com imposições europeias”.

“Sabemos sempre que as imposições europeias têm sempre um senão e infelizmente, regra geral, são os trabalhadores que sofrem”, lamentou.

Questionada sobre a possibilidade do BE avançar com uma comissão de inquérito sobre este tema, a deputada bloquista considerou que uma auditoria como aquela que o partido propôs no projeto para a nacionalização da companhia aérea “assegurava que pudesse haver esse escrutínio relativamente à gestão privada da TAP”.

“E isso, esse tipo de auditorias, é que garante que depois o Estado possa ser ressarcido de qualquer gestão que tenha sido lesiva para o interesse e para o erário público”, disse.

[Notícia atualizada Às 11h42]