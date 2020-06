“Para o PAN, a opção anunciada pelo Governo de uma eventual nacionalização da TAP não seria a opção ideal, mas sim um empréstimo condicionado, em que fossem verificadas as condições da própria gestão e injeção de capital de forma responsável, partindo obviamente por uma reestruturação do ponto de vista da gestão empresarial e que estivesse aqui condicionada a alguns aspetos”, afirmou num vídeo enviado à comunicação social.

Inês Sousa Real destacou ser “fundamental pugnar por esta reestruturação e não se entrar por uma caminho que vai acabar por beneficiar à mesma os gestores da TAP, porque terão de ser ressarcidos do ponto de vista do capital investido na empresa, quer seja por via do processo da nacionalização, quer fosse por via do empréstimo ou da injeção de capital”.

Isto “tendo em conta a situação em que se encontra, do ponto de vista financeiro, a empresa”, acrescentou, indicando que o PAN está preocupado “com o equilíbrio financeiro” da TAP, que “está numa situação praticamente de falência técnica”.