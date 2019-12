Em declarações à Lusa, Carlos Silva, vice-presidente da Cooptáxis, explicou que a empresa vai passar a dispor de uma nova funcionalidade “que vai fazer a opção do taxímetro”.

Assim, “quando o cliente entra no veículo”, vai ser saudado, é identificado o número do táxi, a tarifa a aplicar, explica o valor a pagar e despede-se, com cortesia”, explicou.

De acordo com Carlos Silva, o serviço vai ser implementado na zona da grande Lisboa (Almada, Loures, Odivelas, Lisboa e Seixal), onde se encontra a maioria da frota, seguindo depois para as restantes cidades onde está presente, nomeadamente Guimarães, Portimão, Faro, Tavira, Olhão, Vila Real Santo António e Loulé.

A apresentação do áudio-táxi decorreu hoje na sede da Associação dos Deficientes das Forças Armadas (ADFA) e contou com a presença do seu presidente e do homónimo da Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal – ACAPO.