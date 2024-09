A declaração de apoio foi publicada na rede social Instagram momentos após o fim do debate. “Tal como muitos de vocês, assisti ao debate esta noite”, escreveu Taylor Swift, com 283 milhões de seguidores na rede social.

“Vou votar em Kamala Harris e Tim Walz na eleição presidencial de 2024”, declarou. “Vou votar em Kamala Harris porque ela luta pelos direitos e causas que acredito que precisamos de uma guerreira para nos defender” e que "podemos conseguir muito mais neste país se formos liderados pela calma e não pelo caos". Swift também destacou as políticas reprodutivas da campanha democrata, dizendo-se "muito animada e impressionada com a escolha de Tim Walz, que há décadas defende os direitos LGBTQ+, a fertilização in vitro e o direito das mulheres ao seu próprio corpo".

No texto, Swift critica também partidários de Trump devido à manipulação da sua imagem. "Recentemente, tomei conhecimento de que uma imagem gerada por IA de 'mim', que apoiava falsamente a candidatura presidencial de Donald Trump, foi colocada no seu website. Isso despertou realmente os meus receios em relação à IA e aos perigos de espalhar desinformação. Cheguei à conclusão de que preciso de ser muito transparente sobre os meus planos reais para estas eleições enquanto eleitora. A forma mais simples de combater a desinformação é com a verdade", escreve.

Nesta publicação, Swift colocou uma foto em que está com o gato Benjamin Button ao colo e assinou “mulher sem filhos e com gato”, numa referência às críticas do nomeado republicano para vice-presidente, JD Vance, às mulheres que não são mães.

O apoio de Taylor Swift, há muito procurado pelos democratas, chegou num momento positivo para a campanha de Kamala Harris, cujo desempenho no debate com Donald Trump está a ser elogiado.

Em Hollywood, diversos atores e apresentadores declararam agrado pela postura da candidata, desde Mark Hamill e Jimmy Kimmel a Kerry Washington e Mark Ruffalo, que disse que “Harris esmagou” Trump.

No canal ABC News, moderador do embate, o ex-candidato republicano Chris Christie considerou que Harris “fez o que tinha a fazer” e que a atuação de Trump “foi má”.

“Ela colocou armadilhas e ele perseguiu todos os coelhos pelas tocas abaixo, em vez de falar das coisas de que devia ter falado”, afirmou Christie. “Esta é a diferença entre alguém que está bem preparado e alguém que não está”.

Na Fox News, um painel de eleitores que incluiu indecisos considerou que Harris ganhou o debate e o analista conservador Doug Schoen chegou à mesma conclusão.

O antigo pivô da Fox News, agora na CNN, Chris Wallace classificou “de devastadora” a performance de Trump, enquanto o comentador Van Jones notou que o ex-presidente mordeu o isco e levou “uma tareia” da democrata.

“Há muito que as pessoas queriam ver este ‘bully’ a ser posto no lugar e viram candidatos atrás de candidatos falharem”, afirmou Jones, que considerou ter ocorrido uma mudança na terça-feira à noite.

“Ela lançou o isco e depois bateu-lhe", contrapôs, considerando que Harris passou o teste de comandante e Trump falhou: “Vimos os golpes a serem desferidos sem que ele tenha conseguido desviar-se”.

*com Lusa