Países vizinhos, o Líbano e Israel estão tecnicamente em estado de guerra e Beirute proíbe os seus cidadãos de viajarem para Israel ou de terem qualquer contacto com este país.

Num comunicado divulgado quarta-feira, o teatro Monnot lamentou "ter de cancelar a estreia mundial da peça 'Dia de casamento nos Cromagnons'", de Wajdi Mouawad, que desde 2016 dirige o teatro nacional La Colline, em Paris, programada para o dia 30 de abril.

O teatro justificou esta decisão "na sequência de pressões inadmissíveis e ameaças graves" por parte de alguns ativistas que "apresentaram também uma queixa contra Wajdi Mouawad junto do Ministério Público militar".

"Os atores foram assediados por telefone" disse à AFP a diretora do teatro, Josyane Boulos. "Depois da queixa contra Wajdi Mouawad não podemos correr mais riscos", acrescentou.

A organização não governamental 'The Comission of Detainees Affairs' anunciou esta segunda-feira que solicitou ao Ministério Público militar a "abertura de um inquérito judicial contra Wajdi Mouawad em nome de sete antigos detidos em Israel, por delito de comunicações com o inimigo israelita, em violação da lei do boicote a Israel".

Os queixosos pedem ao Ministério Público que "dê instruções às autoridades competentes para proibir a peça e prender" o dramaturgo.

A ONG afirma que as peças de Wajdi Mouawad são "financiadas pelo inimigo israelita" e que "promovem a normalização com Israel".