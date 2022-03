Criado na sequência da guerra na Ucrânia e da crise humanitária daí resultante, “o São João disponibilizou, de imediato, uma verba de 50 mil euros e ambiciona agora envolver várias empresas da região Norte do país, com o intuito de reforçar o orçamento do projeto”, pode ler-se no comunicado hoje divulgado.

Com este programa, o TNSJ prevê atribuir entre 20 e 40 bolsas de criação artística a profissionais da cultura ucranianos.

Além do projeto “Ucrânia – Palco Livre”, o TNSJ vai ainda doar à campanha Emergência Ucrânia, do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF, na sigla em inglês), a totalidade da receita dos espetáculos realizados no Dia Mundial do Teatro, que se assinala dia 27, acrescenta a nota do teatro dirigido por Nuno Cardoso.

A iniciar nas próximas semanas, o programa “Ucrânia — Palco Livre” contempla dois eixos: “a atribuição de bolsas de criação artística a profissionais (de teatro, mas não só) que desenvolverão projetos no quadro da programação do São João, ou realizarão ‘workshops’ no âmbito do seu Centro Educativo, e a integração de atores e atrizes e outros profissionais de áreas técnico-artísticas teatrais na atividade do Teatro Nacional São João, nomeadamente nos seus projetos de produção”.

O montante disponível do Ucrânia — Palco Livre poderá ainda aumentar em função do número de pessoas que venha a associar-se ao projeto. Quem pretenda associar-se à iniciativa do TNSJ, deve contactar o teatro através do endereço de correio eletrónico freestage@tnsj.pt.

Ao invés da habitual entrada gratuita que pausa as iniciativas comemorativas do Dia Mundial do Teatro, este ano o TNSJ comemorará a efeméride entre dias 25 e 27 deste mês.

Visitas guiadas, com um custo de cinco euros, e uma récita da produção própria “Floresta de enganos”, encenada por João Pedro Vaz, com um custo de 10 euros por ingresso, constam da programação cuja receita reverterá na totalidade para a campanha Emergência Ucrânia.

A campanha da UNICEF destina-se a apoiar cuidados médicos, proteção infantil e educação, água potável e outros mantimentos, no terreno. Para esta campanha vão ser também canalizadas as receitas da Feira do Livro de Teatro que o TNSJ vai promover ao longo dos três dias de comemoração da efeméride.