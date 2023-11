A Web Summit, considerada uma das maiores cimeiras tecnológicas do mundo, anunciou hoje que o evento, que decorre em Lisboa até quinta-feira, conta com 70.236 participantes de 153 países, com 2.608 startps, o maior recorde de sempre.

De acordo com a organização, 43% dos participantes da edição deste ano são mulheres e 38% (maior número de sempre) dos oradores são do género feminino. Das 2.608 startups presentes na cimeira tecnológica, "quase um terço" foram fundadas por mulheres.

Ao longo destes dias estão programadas 1.180 reuniões de investidores, 70 masterclasses, 17 rondas de competições Pitch, 25 eventos noturnos e festas Night Summit na cidade de Lisboa. Além disso, o evento "expandiu de forma criativa" o espaço disponível para "215.000 metros quadrados — o equivalente a 1.099 campos de ténis".

Segundo a organização, mais de 800 startups vão aprender com líderes e especialistas em sessões de quase 100 horas de mentoria.

Mas o que está exatamente a acontecer por lá? O SAPO24 marca presença no evento e deixa aqui algumas histórias:

De Paddy à esperança portuguesa em Lisboa — Milhares de pessoas marcaram presença no arranque da cimeira tecnológica Web Summit, esperando maior foco nas mulheres, num evento que quer estar longe das polémicas que afastaram o cofundador Paddy Cosgrave — mas que começou com referência a isso mesmo. Carlos Moedas e António Costa Silva foram alguns dos portugueses a falar na abertura do evento.

Quer iniciar uma startup? Venha para Lisboa — A capital de portuguesa está no topo dos rankings para quem quer iniciar uma empresa no ramo tecnológico. A qualidade de vida em Lisboa é tida como um dos fatores determinantes para a escolha da cidade — mas há outros, talvez ainda mais importantes.

The show must go on — Paulo Cardoso de Almeida, jornalista e designer brasileiro, escreve um artigo de opinião sobre esta edição da Web Summit. E fala de tudo um pouco, desde Paddy até às "ideias que estão a transformar o amanhã".

Além da tecnologia, o futebol — Sol Campbell, um dos melhores jogadores ingleses de sempre, que se aposentou há mais de uma década, marcou presença na Web Summit, onde falou da ligação entre as tecnologias e o desporto, salientando mesmo que no futuro este "universo irá tomar conta do futebol".

Paynest, uma empresa com sangue português — Esta startup, fundada em dezembro de 2022 por um português e um grego, quer ajudar os portugueses na sua gestão financeira. Na prática, arranjou uma solução que pode travar a tal emigração: um ordenado flexível para o funcionário.