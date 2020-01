O primeiro-ministro do Iraque, Adel Abdelmahdi, disse hoje que recebeu uma mensagem oficial do Irão anunciando que iriam começar os ataques, numa resposta à morte do comandante Qasem Soleimani na passada sexta-feira.

“Na quarta-feira depois da meia-noite, recebemos uma mensagem verbal oficial da República islâmica do Irão indicando que a resposta ao assassinato do mártir Qassem Soleimani estava a começar ou começaria em breve e que os ataques seriam limitados às áreas onde os militares dos Estados Unidos estão presentes no Iraque, sem mais detalhes sobre as localizações”, afirmou o gabinete de imprensa de Abdelmahdi.

O comunicado acrescenta que “quase ao mesmo tempo”, os americanos confirmaram o início dos ataques, tendo telefonado “enquanto os mísseis caíam nas secções americanas das bases de Ain al-Assad e Erbil”.

Fonte oficial iraquiana disse que até ao momento Bagdad ainda não foi oficialmente notificada de nenhuma morte e que está a fazer tudo para controlar a situação.