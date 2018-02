O canal de televisão estatal difundiu imagens do corredor junto ao campo de refugiados palestiniano de Al Wafidin, que separa as áreas controladas pelo Exército sírio e as fações da oposição e islamitas, em Ghouta oriental, nos arredores de Damasco.

Em Al Wafidin estão vários autocarros e ambulâncias prontos para transferirem os civis para o centro de acolhimento de Al Dueir, a dois quilómetros do campo de refugiados palestinianos.

Mesmo assim, o jornalista da televisão oficial síria refere que “grupos terroristas” estão a disparar foguetes atingindo a zona de evacuação.

De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos regista-se “uma situação de calma” em Ghouta oriental desde as 09:00 (07:00 em Lisboa), a hora acordada para o início da trégua humanitária.