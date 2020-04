"Tem de haver uma intervenção direta do Governo (...), pois não estão a ser concedidos financiamentos" às empresas em dificuldade económica por causa da pandemia do novo coronavírus, disse a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, Paula Franco, aos deputados da Comissão de Orçamento e Finanças.

A bastonária referiu mesmo o nome do EuroBic e da Caixa de Crédito Agrícola como "exemplos de intransigência" na concessão dos empréstimos às empresas em dificuldade que, na sua opinião, estão a prejudicar "essencialmente" as pequenas e médias empresas (PME) e, dentro destas, as microempresas, a quem "se pede tudo" e que não têm "suporte para fazer pressão" junto de quem concede os empréstimos.

"O EuroBic tem sido muito inflexível (...), as sociedade de garantia mútua totalmente inflexíveis”, disse a bastonária, endurecendo criticas às Sociedades de Garantia Mútua (SGM) que prestam garantias em favor das PME ou entidades representativas destas, e que têm acionistas públicos, como o IAPMEI.

"As sociedades de garantias mútua têm sido menos flexíveis do que os bancos", acusou, explicando que alguns bancos "têm sido mais flexíveis com a pressão pública toda [através das denúncias dos empresários aos órgãos de comunicação social], mas não chega a todas as empresas", acrescentando que as mais prejudicadas são as empresas com piores rácios.