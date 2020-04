Pelo PS, Ana Catarina Mendes saudou “as conquistas” no Eurogrupo, mas considerou que elas “não são suficientes”, defendendo que “a UE tem e deve ir muito mais longe”, nomeadamente com “respostas excecionais” para uma situação “absolutamente emergente” em que é preciso relançar a economia.

“Este não é o momento para muitos Estados-membros assumirem táticas, é o momento estratégico de políticas de combate a uma crise sem precedentes na UE”, disse a deputada socialista.

Isabel Meireles, do PSD, considerou que o novo coronavírus “expôs as fragilidades da UE”, considerando que o Conselho “tem tido um comportamento desastroso”, num momento em que “mais do que nunca, joga-se o futuro da Europa”.

“Precisamos de uma Europa que saiba escolher não o declínio, mas o renascimento”, afirmou.

Pedro Filipe Soares, do BE, referiu-se ao último Conselho Europeu, realizado a 26 de março, como “uma reunião histórica” em que os líderes, “perante uma pandemia, decidiram nada decidir” e considerou as medidas do Eurogrupo não uma solução ”mas apenas austeridade encapotada”.