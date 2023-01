O problema afeta apenas modelos datados de 2023, sendo estes o XC40, C40, S60, V60, V60 Cross Country, XC60, S90, V90, V90 Cross Country e XC90.

De acordo com o jornal Público, dos 106.691 carros afetados globalmente, há 522 em Portugal. Quanto aos veículos que ainda não foram vendidos, a marca sueca fê-los regressar à fábrica.

A Volvo já começou a contactar os donos destes veículos, frisando, porém, que este problema não afeta a capacidade de travagem dos carros.

Em causa está uma incompatibilidade entre o software presente no veículo e uma versão mais recente do hardware do módulo de controlo de travagem. No entanto, num comunicado enviado à USA Today, a Volvo garante que "o risco de algum problema ocorrer é baixo, e não há relatos de acidentes ou ferimentos" causados por esta anomalia.

Ao Público, a marca sueca adiantou ainda que, caso se manifeste, o problema deverá resultar numa maior rigidez no pedal de travagem e na ausência de auxílio do carro à travagem, o que será anunciado no módulo de informação do veículo.

Ainda ao diário, a Volve aconselha que, caso esse aviso surja, o condutor pare o carro em segurança o quanto antes, tranque-o e espere 15 minutos, o tempo necessário para o veículo reiniciar o sistema.