O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê a partir de hoje em Portugal continental uma subida dos valores das temperaturas, em particular da máxima, prevendo-se valores acima da média para o mês de abril.

Segundo o IPMA, a temperatura máxima irá variar entre 24/25 °C na generalidade do território, podendo atingir 27/28°C em alguns locais. A temperatura mínima, deverá variar entre 4ºC e 13ºC, subindo para valores entre 9ºC e 16 ºC a partir de sexta-feira.

No fim de semana, a temperatura máxima deverá voltar a descer, mantendo-se no entanto acima de 20ºC praticamente em todo o território do continente.

Quanto ao estado do tempo para hoje, o IPMA prevê para o continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral a norte do Cabo Mondego até final da manhã, podendo persistir no Minho até meio da tarde, vento fraco e neblina ou nevoeiro matinal.

Na Madeira prevê-se hoje céu geralmente pouco nublado e vento fraco a moderado do quadrante sul.

O IPMA prevê para o arquipélago dos Açores períodos de céu muito nublado com abertas, descida da temperatura do ar, aguaceiros, que poderão ser de granizo, condições para a ocorrência de trovoada e vento oeste fresco a muito fresco com rajadas até 75 quilómetros por hora, rodando para noroeste a partir da noite.

Continente, Madeira e Açores sob aviso amarelo devido à agitação marítima

Dez distritos do continente e os arquipélagos da Madeira e dos Açores estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro estão sob aviso amarelo devido à previsão de ondas de oeste-noroeste com 04 a 05 metros entre as 15:00 de hoje e as 18:00 de quarta-feira.

Também a costa norte da Madeira e o Porto Santo estão, entre as 18:00 de hoje e as 12:00 de quarta-feira, sob aviso amarelo por causa da agitação marítima.

Já o arquipélago dos Açores vai estar sob aviso até às 12:00 de hoje devido à agitação marítima.

Segundo o IPMA, o aviso amarelo é emitido sempre que há situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.