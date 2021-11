O sismo foi registado às 05h52 no horário local (08h52 em Lisboa) com epicentro a 98 quilómetros a leste de Santa Maria de Nieva em Condorcanqui, Amazonas, floresta do norte do Peru, a uma profundidade de 131 quilómetros, afirmou o Instituto Geofísico.

A grande profundidade do sismo na Amazónia peruana fez com que a onda expansiva fosse maior e afetasse quase metade do país, na zona norte e central, incluindo regiões costeiras e andinas como Cajamarca, Piura, Tumbes, Lambayeque, Ancash e Lima.

A Defesa Civil informou, no seu primeiro relatório, que até o momento não foram registados danos pessoais.

Santa Maria de Nieva é uma região pouco habitada, onde moram indígenas amazónicos e está à margem do rio Nieva, na fronteira com o Equador.

"Todos saímos para a rua, estamos muito assustados", disse à rádio RPP Lucía, que se comunicou por telefone na cidade de Chota em Cajamarca, região de onde é o presidente peruano Pedro Castillo.

"Foi muito forte", disse outro ouvinte que se identificou como Juan à rádio RPP, em Chiclayio na região de Lambayeque.