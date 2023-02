Vídeos com o título "terrorismo do sushi" surgiram em várias redes sociais, incluindo Twitter e TikTok, alguns deles gravados nas últimas semanas e outros mais antigos.

Num dos vídeos, um jovem lambe uma garrafa de molho de soja e a borda de um copo, depois coloca-o de volta na esteira giratória do restaurante de sushi. A mesma pessoa também foi filmada a lamber os dedos e a tocar a comida, colocando-a de seguida de volta na plataforma.

O vídeo, gravado num restaurante da rede Sushiro em Gifu, no centro do Japão, provocou a queda de 5% das ações da empresa matriz do restaurante na terça-feira.

Noutros vídeos, clientes de outras redes são vistos a colocar wasabi nos pedaços de comida que giram ou a lamber as colheres de uma tigela de chá.

Os incidentes causaram comoção no Japão, um país conhecido pelos seus rígidos padrões de higiene e limpeza.

"É nojento", escreveu uma pessoa no Twitter. Outro utilizador disse que não iria mais a restaurantes com esteira giratória de sushi.

Em comunicado, a rede Sushiro afirmou que o adolescente do vídeo que viralizou pediu desculpas, mas que foi processado.

A empresa disse que substituiu todas as suas garrafas de molho de soja, limpou os copos dos restaurantes e reforçou as medidas de higiene.