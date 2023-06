Em fevereiro, vídeos com o título "terrorismo do sushi" surgiram em várias redes sociais, incluindo Twitter e TikTok, alguns deles gravados nessa altura e outros mais antigos.

Num dos vídeos, um jovem lambe uma garrafa de molho de soja e a borda de um copo, depois coloca-o de volta na esteira giratória do restaurante de sushi. A mesma pessoa também foi filmada a lamber os dedos e a tocar a comida, colocando-a de seguida de volta na plataforma.

O vídeo, gravado num restaurante da rede Sushiro em Gifu, no centro do Japão, provocou a queda de 5% das ações da empresa matriz do restaurante nessa semana.

Agora, a rede Sushiro diz que o negócio foi gravemente prejudicado pelo vídeo e pede uma indemnização de 67 milhões de ienes (cerca de 446 mil euros), conta o The Guardian.

Em causa estão os padrões de higiene do país, já que o Japão é conhecido pelos seus rígidos padrões de higiene e limpeza. Com este incidente, a opinião pública levantou várias questões relativamente à higiene alimentar.

Além desta indemnização pedida ao jovem, a empresa poderá pedir outras indemnizações depois de ter sido forçada a gastar 90 milhões de ienes em medidas de higiene adicionais, incluindo a instalação de barreiras de plástico em mais de 600 restaurantes.

O adolescente admitiu ter lambido objetos comuns no restaurante e expressou remorsos pelos seus atos. Além disso, os seus advogados afirmaram que ele não tinha a intenção de publicar o vídeo na Internet, acrescentando que a concorrência feroz no setor do sushi mais económico significava que era impossível atribuir a culpa da queda de clientes do Sushiro às suas ações.