Tiago Barbosa Ribeiro, coordenador da bancada do PS para as questões do trabalho, falava em plenário, na Assembleia da República, durante a interpelação do seu partido ao Governo sobre as respostas à pandemia de covid-19.

“Esta crise transformou muitos liberais em socialistas. Onde alguns queriam cortes nas despesas do Estado, agora pedem reforços; onde alguns queriam privatizações, agora pedem a mão forte do Estado”, declarou

Na sua intervenção, Tiago Barbosa Ribeiro, conotado com a ala mais à esquerda dentro do PS, advertiu que o Estado social “não tem o botão de se ligar e desligar quando se entende”.