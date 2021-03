"Disseram-me que não sou adequado para a traduzir", disse o tradutor catalão Victor Obiols à AFP na quarta-feira. "Eles não questionaram as minhas capacidades, mas procuravam um perfil diferente, que tinha de ser uma mulher, jovem, ativista e de preferência negra".

Segundo conta o The Guardian, Obiols — que traduziu obras de William Shakespeare e Oscar Wilde — recebeu há três semanas um pedido da editora Univers, de Barcelona, para produzir uma versão catalã do poema de Gorman com um prefácio de Oprah Winfrey. Depois de ter terminado, a sua editora recebeu uma mensagem que indicava que Obiols "não era a pessoa certa", segundo conta. O tradutor não sabe, porém, se a rejeição veio da editora original ou do agente de Gorman.

"É um assunto muito complicado que não pode ser tratado com frivolidade", disse Obiols."Mas se não posso traduzir uma poetisa porque é uma mulher, jovem, negra, americana do século XXI, também não posso traduzir Homero porque não sou um grego do século VIII a.C. Ou não poderia ter traduzido Shakespeare porque não sou um inglês do século XVI".

Obiols disse que a editora prometeu, no entanto, pagar-lhe pela obra.

Este foi o segundo caso semelhante na Europa, depois de a escritora holandesa Marieke Lucas Rijneveld se ter demitido do cargo de traduzir o trabalho de Gorman, na sequência de críticas por não ter sido escolhido um escritor negro.

Amanda Gorman, de 23 anos, foi bastante elogiada pela sua leitura do seu poema "The Hill We Climb" na tomada de posse de Biden, a 20 de Janeiro. O poema foi inspirado pelo ataque ao Capitólio. Gorman foi a poetisa mais jovem de sempre a recitar numa tomada de posse presidencial.