Numa festa de rua, a polícia recebeu vários alertas para um tiroteio que começou no início da noite em Baltimore. No bairro de Brooklyn, no estado do Marylad, o chefe da polícia Rich Worley afirmou que as vítimas tinham "entre 13 e 32 anos de idade".

Uma mulher de 18 anos foi encontrada morta no local e um homem de 20 anos faleceu após ter sido levado para o hospital. Nove vítimas foram levadas para hospitais próximos, e outras 20, para hospitais da região, acrescentou.

O motivo deste novo capítulo na crise de violência nos Estados Unidos da América ainda é desconhecido, e a polícia fez um apelo para que qualquer pessoa se apresente se tiver informações sobre o responsável.

O autarca de Baltimore, Brandon Scott, afirmou aos jornalistas presentes no local que existe cada vez mais "a necessidade de lidar com o excesso de armas ilegais".

"Agora, a nossa comunidade deve-se unir. Não vamos parar até encontrar os cobardes que simplesmente decidiram atirar", prometeu ainda.

Baltimore tem uma das maiores taxas de homicídio nos EUA, que por sua vez tem a maior taxa de mortes por armas de fogo de todos os países desenvolvidos, com um total de 20.200 mortes em 2022, de acordo com a organização Violence Archive.