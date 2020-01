A polícia procura pelo menos um suspeito do tiroteio, que ocorreu próximo do McDonalds na região do mercado Pike Place.

Trata-se do terceiro tiroteio na zona em menos de dois dias.

A chefe de polícia Carmen Best disse à imprensa que uma mulher foi assassinada e outras cinco pessoas, incluindo um menino, ficaram gravemente feridas no tiroteio.

"O suspeito fugiu e a polícia está a sua procura", acrescentou Best sobre o incidente, que ocorreu às 17h00 (hora local).

Já o Harborview Medical Center, que recebeu os feridos, informou que sete pessoas foram atendidas, incluindo um menino de nove anos.

Susan Gregg, porta-voz do hospital, disse que uma mulher de 55 anos esteve em cirurgia e que o menino, atingido na perna, se encontra em estado crítico. Os demais feridos, todos do sexo masculino, estão em condição estável.

A polícia isolou a área enquanto procurava o suspeito.